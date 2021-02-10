К 2022 году число бюджетных мест в аспирантуре вырастет на 20%

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил о существенном увеличении бюджетных мест в аспирантуре.

Если в 2019 году для аспирантов было предусмотрено 14,6 тысячи бюджетных мест, то в 2022 уже предусмотрено выделение средств на обучение 17,5 тысячи ученых по этой форме обучения.

В 2021 году для аспирантуры предусмотрят 16,5 тысячи бюджетных мест.

«Мы видим большой спрос со стороны и семей, потому что многие решения принимаются не просто выпускниками, но семьями», — цитирует Фалькова портал IQ Vector.

Также министр отмечает, что каждый десятый студент ориентируется на продолжение научной карьеры.