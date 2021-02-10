Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны

Руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке сообщил, что генконсульство США могут закрыть в ближайшие месяцы.

Дипломат подчеркнул, что речь идет об одностороннем решении Госдепа США, «которое при соблюдении всех формальностей» может быть реализовано уже к середине весны. «От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового Президента США его пересмотрит, тем более, что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», – приводятся слова Андрея Бровареца на сайте правительства Приморского края.

Впервые о возможном закрытии двух американских генконсульств в РФ в ответ на «текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США» стало известно в конце прошлого года. Сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует навсегда закрыть генконсульство во Владивостоке и временно приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. В случае закрытия этих генконсульств единственным диппредставительством США в России станет посольство в Москве. Генконсульство в Петербурге было закрыто в 2018 году после того, как в ответ на «дело Скрипалей» было закрыто российское консульство в Сиэтле.

Напомним, на днаях Польша, Швеция и Германия объявили персонами нон грата российских дипломатов. Ранее Москва выслала представителей генконсульств этих стран – российские власти обвинили их в участии в несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального.