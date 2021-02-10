"Дочь в опасности!": Мария Максакова столкнулась в шантажом

Оперная дива обещает приложить все усилия, чтобы соединить дочь с отцом.

Непростая ситуация, сложившаяся в семье юриста Флориана Шнайдера, продолжает набирать обороты. Напомним, что мужчина уже долго время не может увидеть свою 4-летнюю дочь Машу. Ее мама вывезла ребенка в Дубаи и теперь требует от отца за встречу с малышкой один миллион евро.

Как стало известно Sobesednik.ru, на сторону Флориана встала и оперная дива Мария Максакова, которая активно его поддерживает.

– Девочка действительно в опасности, – заявила Маша. – Неизвестно, куда еще могут привести поиски принца и шантаж предприимчивую мать.

С Флорианом оперная дива знакома давно. Маша обещает: она приложит все усилия, чтобы непростая ситуация в семье юриста в ближайшее время разрешилась.

– Я на собственном опыте знаю, что чувствует родитель, когда его разлучают с любимым ребенком, – говорит Максакова. – Машеньку нужно возвращаться отцу немедленно. Однако договориться с шантажисткой будет непросто.

Сам отец до сих пор точно не знает, где на самом деле находится его супруга с ребенком.

– Нет никакой гарантии, что ребенок в полной безопасности, – говорит адвокат Флориана Марина Дубровская. – Для нас сейчас самое главное – жизнь и здоровье Машеньки.