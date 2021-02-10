Более 40% россиян уверены, что в ближайшее время в стране пройдут акции протеста

43% респондентов уверены, что в ближайшее время в стране возможны массовые акции протеста в связи с падением уровня жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра»*, который приводит Znak.com.

Также 45% уверены, что вероятны политические протесты. Эти показатели впервые оказались на уровне 1998 года.

При этом явную готовность принять участие в акциях выражают только 15-17% граждан, хотя еще в ноябре этот показатель был равен 19-23%.

43% думают, что акции связаны не столько с Навальным, сколько с общим недовольством положения дел в стране.

21% респондентов отмечают, что внимательно следили за недавними акциями в поддержку политика Алексея Навального. 59% говорят, что хотя бы что-то слышали о них. Только 19% не понимают, о каких акциях идет речь.

* АНО «Левада-Центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента