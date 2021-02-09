В Петербурге бюджетники поучаствовали в съемках в поддержку Путина

В Северной столице 8 февраля состоялся очередной флешмоб в поддержку президента России Владимира Путина. На нем побывал корреспондент «Фонтанки».

Как передают журналисты, на мероприятие были приглашены сотрудники бюджетной организации. В том числе ГБУ «Контакт», которое работает с трудными подростками. Отмечается, что флешмоб проводили «по просьбе из Москвы».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что Кремль не имеет никакого отношения к акциям «Путин — наш президент».

На видео с места события под памятником Владимиру Ленину видно, что граждане недовольны задержкой всего процесса и жалуются, что их не предупреждали, что съемки будут проходить на улице.

По задумке креативной команды, сотрудники бюджетной организации должны встать с листками разного цвета, выстроив таким образом российский триколор. Это зрелище с высоты снимали на квадрокоптере.

Всего в акции приняли участие около ста человек.