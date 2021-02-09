МЧС в Петербурге вызвали на борьбу с надписью "Свободу Навальному" на Фонтанке

В Санкт-Петербурге на реке Фонтанке появилась большая вытоптанная надпись «Свободу Навальному». Об этом сообщает портал «Фонтанка».

Известно, что днем за забором от надписи появились сотрудники МЧС на пожарной машине. Очевидцы пишут, что работники попытались залить надпись из пожарного шланга, но напора не хватило.

В ГУ МЧС по Петербургу заявили, что причиной приезда службы МЧС стала не надпись, а многочисленные сообщения о том, что горожане продолжают ходить по льду.

В издании задаются вопросом, к чему тогда была пожарная машина.

Ранее портал Peterburg2 со ссылкой на детского омбудсмена Анну Митянину сообщал, что по итогам несанкционированных митингов в Северной столице против несовершеннолетних было составлено более 20 протоколов. Большинство из них ограничились предупреждениями.