ЛГБТ-кинофестиваль признан потерпевшим из-за срыва показов сообщениями о минировании

Традиционно срываемый сообщениями о минировании кинофестиваль «Бок о бок» впервые признан потерпевшим. Об этом сообщает ЛГБТ-инициативная группа «Стимул» на официальном сайте. Организация предоставляет адвокатов для кинофестиваля.

Интересно, что потерпевшими организаторы кинофестиваля стали по инциденту от 2019 года. Тогда из-за неоднократных сообщений о минировании от неизвестных были сорваны показы нескольких картин.

Юристам удалось добиться возбуждения уголовного дела по заведомо ложным сообщениям о минировании, но ходатайство о признании ООО «Международный фестиваль “Бок о бок”» отклонялось.

«Мы не знаем причин, по которым следствие, ранее категорически не желавшее признавать “Бок о Бок” потерпевшим, вдруг изменило свое решение. Но теперь юристы “Стимула”, оказывающие правовую помощь кинофестивалю, получат законную возможность требовать от следственных органов выполнения всех необходимых действий по установлению и наказанию лиц, виновных в срыве мероприятия», — пишет пресс-служба «Стимула».

Адвокаты отмечают, что постановление об удовлетворении ходатайства было подписано 11 июля 2020 года. 8 месяцев следователь по Тверскому району Москвы Каркина не сообщала организации о признании их подзащитных потерпевшими.

В 2020 году фестиваль «Бок о бок» в оффлайн-формате был сорван под предлогом нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Все показы прошли в Сети.