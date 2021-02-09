"Хуже 90-х": Ключевой подрядчик "Газпрома" регулярно задерживает зарплаты

Десять сотрудников «дочек» компании «Газстройпром» рассказали VTimes, что им постоянно задерживают зарплаты на срок от двух недель до полутора месяцев. Всего в фирмах трудятся порядка 19 тысяч человек, а проблема с выплатами касается как штатных сотрудников, так и вахтовиков. Причем проблем с деньгами у компании быть не должно — это дочернее предприятие «Газпрома» и его ключевой подрядчик.

Издание пишет, что в соцсетях и на форумах гиганта «Газстройпром» называют «шарагой», а рабочие возмущаются, будто бы обстановка на предприятии «хуже 90-х»: «У людей ипотеки и кредиты, жены подают на развод, но это никого не волнует — “на таких работягах, как мы, строят заводы и покупают яхты”», — говорится в материале.

При этом отмечается, что только за 2020 год выручка компании составила 240 миллиардов рублей, а облигации фирма разместила на 231 миллиард.

В частности речь идет о её дочерних компаниях «ГСП-4», ГСП-сервис», «СГК-1», «ГСП-7» и «ГСП-2». Многим из рабочих до сих пор не выплатили зарплаты за декабрь, проблем связаны также с получением авансов за январь и отпускных. Работники поясняют, что задержки до 1,5 месяца для них — «обычное дело».

При этом председатель комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Павел Андреев объяснил журналистам, что после 15 дней невыплат работодатель обязан компенсировать просрочку. При задержке до двух месяцев работодателю грозит административная ответственность, а после двух месяцев — уголовная.