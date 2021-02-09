Чуть меньше трети осужденных в России в 2020 году были лишены свободы

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев озвучил судебную статистику по результатам 2020 года. Эти данные публикует «Интерфакс».

Так, только 29% осужденных в России за 2020 год были приговорены к реальным срокам лишения свободы. При этом у 72% из приговоренных к лишению свободы имелись неснятые и непогашенные судимости.

Известно, что 59% ходатайств об условно-досрочном освобождении были удовлетворены в минувшем году. Таким же исходом завершились 52% ходатайств о замене приговоров на более мягкие виды наказаний и 50% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью.