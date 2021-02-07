В Москве перекрыли Манежную площадь, на которой не ожидается митингов

Правоохранительные органы в Москве начали перегораживать Манежную площадь, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на своего корреспондента. В центре города начали появляться специальные железные ограждения.

Издание отмечает, что также неподалеку были замечены группа автозаков и множество сотрудников ОМОНа.

Накануне силовики перекрыли центр Санк-Петербурга, создав массу неудобств для жителей города. Мотивы действий служителей закона до сих пор неясны. Никаких несогласованных массовых акций ни вчера, ни сегодня, судя по открытой информации, не планировалось.

Напомним, что глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков ранее заявил, что сторонники политика на время перестанут призывать к уличной активности в связи с большими персональными рисками для участников и необходимостью готовиться к предвыборной кампании в Госдуму, которая пройдет в сентябре 2021 года. Возможные акции он анонсировал лишь на лето и весну.