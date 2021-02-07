Перегородившие Москву и Питер силовики постояли-постояли и уехали

Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепления, по непонятной причине установленные в центре Москвы и Санк-Петербурга. В Питере они выходят защищать порядок от воображаемой акцию уже второй день и без объяснения причин мерзнут, мешая проходу граждан.

Как пишет «Фонтанка», к 15:00 на Сенной площади Петербурга уже оставалось не так много силовиков и «по всей видимости, от скуки» они задержали для установки личности двух молодых людей, проходивших мимо. Правоохранители также мешали толпились в районе площади восстания, а накануне блокировали движение транспорта на Невском проспекте.

Корреспондент русской службы «Би-би-си» также сообщает, что в районе 15:30 полицейским по рации поступил приказ снимать оцепление Манежной площади, которая так же как и питерские улицы сегодня не дождалась своей революции.

Напомним, что сторонники Алексея Навального ранее заявили, что не намерены организовывать акции протеста как минимум до весны, но правоохранители все равно почему-то решили устроить свои несогласованные акции.