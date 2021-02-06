В МВД Петербурга не объясняют перекрытия в центре, вызвавшие транспортный коллапс

В центре Петербурга силовики вновь приводят ресурсы к боевой готовности. Вдоль Невского проспекта выстроились автозаки, перекрыто движение даже на прилегающих к нему улицах, пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные навигаторов.

Закрыты станции метрополитена «Невский проспект» и «Гостиный двор».

«Литейный перекрыли троллейбусами, также закрыты Фонтанка и Садовая, Восстания, Лиговский в мертвой пробке», — поясняет петербуржец в разговоре с журналистами.

В УМВД по Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» не смогли пояснить, с чем связано такое усиление в центре. Напомним, что команда Навального решила не проводить митинги до выборной кампании в Госдуму.

В Смольном анонимный источник издания сообщил, что накануне было издано распоряжение о перекрытии конкретных дорог для закрытия пешеходного и дорожного движения в центре Северной столицы. Там беспокоятся из-за призывов выходить на новые акции в Telegram-каналах.

Официальные представители Смольного на звонки журналистов не отвечают.

Общественный транспорт направляют в объезд. Центр Петербурга намертво встал из-за пробок, пишет издание.