Утренние обыски и множественные камин-ауты. Новости к утру 6 февраля

Создатель Telegram Павел Дуров на своем канале сообщил, что мессенджер заблокировал каналы, где публиковались личные данные прокуроров, силовиков, судей, журналистов и медиа-менеджеров. В том числе выкладывались их номера телефонов.

Вместе с тем удалены и каналы, где публиковались личные данные граждан, участвовавших в протестах.

«МБХ медиа» в Telegram пишет, что в Санкт-Петербурге как минимум к семи активистам пришли силовики.

Обыск прошел в квартире у матери активиста Артема Уйманена, ранее приговоренного к штрафу по статье о нарушении самоизоляции на акции за Навального. Мать активиста впустила силовиков, когда они начали ломать дверь.

Обыски идут и в квартире матери Павла Чупрунова из «Открытой России». С чем они связаны, пока неизвестно.

Во Владивостоке силовики ранним утром пришли к активистам Гии Какабадзе и Максиму Хозяйкину. Обыск проведен у зампреда местного отделения «Яблока» Марины Железняковой. Она проходит свидетелем по делу о перекрытии дороги 23 января, хотя не была на месте событий в тот день, пишет «ОВД-Инфо».

Также обыски прошли в квартирах блогера Геннадия Шульги, сотрудника местного отделения РАН Антона Расина и активиста движения «Волонтеры свободы» Романа Беломеснова. Последнему дверь выломал ОМОН, а после он был задержан.

Минэкономразвития опубликовал прогноз по инфляции на 2021 год. Предполагается, что она составит 3,7%. Ранее консенсус-прогноз аналитиков выдвигал версию в 3,8%.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летом при благополучном раскладе может начаться исследование вакцины «Спутник V» на детях.

«Любой лекарственный препарат можно начинать исследовать на детском населении после того, как полностью в полном объеме, закончатся исследования на взрослом населении», — цитирует «Интерфакс» Гинцбурга.

В Германии 185 актеров и актрис решили синхронно сделать камин-аут, пишет «Сноб» со ссылкой Süddeutsche Zeitung. Портреты 185 геев, лесбиянок, бисексуалов и трансперсон были опубликованы на развороте издания.

На сайте массовый камин-аут сопровожден манифестом, который перевели на 16 языков, включая русский.

Там в том числе есть такие слова: «Опыт последних нескольких лет показал, что существующие представления о фильмах и сериалах расширяются и меняются. Есть гораздо больше историй и перспектив, чем перспективы белого гетеросексуального среднего класса.

Их с увлечением смотрят, ими восхищаются. Разнообразие давно стало реальностью в современном немецком обществе. Но этот факт до сих пор мало отражается в наших культурных нарративах. Однако наше общество давно к этому готово. Зрители готовы.

Наша отрасль должна выступать за единство и отражать общество во всем его разнообразии».