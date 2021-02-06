Фото: Global Look Press

Вставай, страна огромная: Какая песня должна представлять Россию на ОИ? Опрос
Чтобы попасть в отряд космонавтов, придется попотеть // фото: Global Look Press

У Луны не женское лицо? Ряды космонавтов продолжают пополнять одни мужчины
"Дворец Путина" // Фото: скриншот с YouTube

Главная проблема президента: Галлямов рассказал, почему Путин может проиграть Навальному
Фото: depositphotos

Сохранение зарплаты и предоставление гаджета: права работника на удаленке
В центре внимания
АГН «Москва»
Внук ветерана, который судится с Навальным, перепутал отчество дедушки
Индустрия экзорцизма: как в России изгоняют бесов и при чем тут Ленин и Навальный?
Министр на полтора миллиарда: у семьи главы МВД нашелся дворец по соседству с Абрамовичем

Новости дня

06 февраля, суббота

[14:28]Гособвинитель Навального, чьи данные были слиты в Сеть, получила личную охрану
[13:30]В МВД Петербурга не объясняют перекрытия в центре, вызвавшие транспортный коллапс
[12:30]В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,8
[11:36]COVID-19 за сутки в РФ: 16 627 заболели, 22 831 выздоровел, 497 умерли
[11:20]При ЧС власти должны будут четыре раза в сутки передавать информацию журналистам
[10:13]Утренние обыски и множественные камин-ауты. Новости к утру 6 февраля

05 февраля, пятница

[21:48]Меркель грозит расширить санкции, но не отказывается от "Северного потока-2"
[20:59]"Репрессий нет": 4908 дел, 1227 штрафов, 942 ареста – Мосгорсуд подвел итог протестов
[20:05]Германия, Польша, Швеция и ЕС осуждают высылку их дипломатов из России
[19:22]Навальный со скамьи подсудимых раскрыл факт, указывающий на фабрикацию дела
[18:35]"За патриотизмом прячутся грязнейшие люди": Боксер о предложениях сменить страну
[18:07]Небольшая деталь гардероба спасла погребенного под снегом сноубордиста от верной гибели в Сочи
[17:56]Россия высылает дипломатов Швеции, ФРГ и Польши за присутствие на акции протеста
[17:28]Noize MC: ВТБ Арена отменила мой концерт из-за позиции по Навальному и Беларуси
[17:07]Ева Польна сравнила свои песни с "огоньком свечи в избушке посреди урагана"
[16:41]В президентском СПЧ пытаются решить, должны они защищать граждан или государство
[16:24]КНР сообщила о наличии генома коронавируса в 13 партиях птицы из России
[16:20]Переход Европы на возобновляемые источники энергии подкосит экономику России
[15:52]Ответчики и истцы могут начать искать спонсоров для судебных тяжб
[15:43]Перепись населения совместят с выборами в Госдуму – она пройдет в сентябре
[15:24]Несогласованная акция студентов за Путина в Ульяновске прошла без задержаний
[15:03]Суд встал на сторону государства в споре с "Норникелем". Их ждет рекордный штраф
[14:42]Песков прокомментировал отмену митингов и давление Запада по Навальному
[14:23]Навального одобряют те же 20%. Не знавшие его склоняются в пользу неодобрения
[14:10]Ветерану на суде Навального стало плохо. Ему вызвали скорую помощь
[13:44]Актер дубляжа: У нас нет защиты и наш труд не оценивается должным образом
[11:37]Фигурант "дела 212" Алексей Миняйло примет участие в выборах в Госдуму
[11:00]Более трети россиян готовы стать донорами костного мозга
[10:26]На Шиесе с помощью силовиков снесли лагерь активистов
[09:39]В Нижнем Новгороде похищены двое мужчин, которых экстренно эвакуировали из Чечни
[08:00]Навальный: возобновление дела, позиции Макрона и Байдена. Новости к утру 5 февраля

04 февраля, четверг

[22:00]ФБК* закончил с митингами: "Алексей нас просит сконцентрироваться на осени"
[21:33]Лех Валенса выдвинул Алексея Навального на Нобелевскую премию мира
[21:02]Экс-президент США Билл Клинтон завел новый подкаст "Почему я тебе это говорю?"
[20:26]Комментатор Орлов призвал россиян сострадать протестующим: "Мы же видим это всё"
[19:33]"Я чувствую себя свободным человеком": Опубликовано письмо Навального из СИЗО
[19:02]Дело ведет ФСБ. Уральца оштрафовали за цитату Ройзмана. К автору вопросов нет
[18:26]Глава МИД Финляндии сообщил о встрече с Лавровым, особо подчеркнув тему Навального
[17:47]Глава ЕР в Думе: Митинг КПРФ согласуют – лучше идти туда, а не к Навальному
[17:06]"Никто не запретит мне танцы": К автору песни про аквадискотеку пришла полиция

Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
фото: Global Look Press
Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция
Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
Фильм «Тихий Дон», 1957 года
100 лет в обед: лжепосол Советской России и репарации для Германии
Где-то забрали, а где-то добавили... // фото: Global Look Press
Пенсии и маткапитал подрастут, богатых обдерут: 10 новых законов 2021 года
sobesednik logo

Утренние обыски и множественные камин-ауты. Новости к утру 6 февраля

Общество
10:13, 06 февраля 2021

Утренние обыски и множественные камин-ауты. Новости к утру 6 февраля
Скриншот с видео «ВКонтакте»
Скриншот с видео «ВКонтакте»

Создатель Telegram Павел Дуров на своем канале сообщил, что мессенджер заблокировал каналы, где публиковались личные данные прокуроров, силовиков, судей, журналистов и медиа-менеджеров. В том числе выкладывались их номера телефонов.

Вместе с тем удалены и каналы, где публиковались личные данные граждан, участвовавших в протестах.

«МБХ медиа» в Telegram пишет, что в Санкт-Петербурге как минимум к семи активистам пришли силовики.

Обыск прошел в квартире у матери активиста Артема Уйманена, ранее приговоренного к штрафу по статье о нарушении самоизоляции на акции за Навального. Мать активиста впустила силовиков, когда они начали ломать дверь.

Обыски идут и в квартире матери Павла Чупрунова из «Открытой России». С чем они связаны, пока неизвестно.

Во Владивостоке силовики ранним утром пришли к активистам Гии Какабадзе и Максиму Хозяйкину. Обыск проведен у зампреда местного отделения «Яблока» Марины Железняковой. Она проходит свидетелем по делу о перекрытии дороги 23 января, хотя не была на месте событий в тот день, пишет «ОВД-Инфо».

Также обыски прошли в квартирах блогера Геннадия Шульги, сотрудника местного отделения РАН Антона Расина и активиста движения «Волонтеры свободы» Романа Беломеснова. Последнему дверь выломал ОМОН, а после он был задержан.

Минэкономразвития опубликовал прогноз по инфляции на 2021 год. Предполагается, что она составит 3,7%. Ранее консенсус-прогноз аналитиков выдвигал версию в 3,8%.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летом при благополучном раскладе может начаться исследование вакцины «Спутник V» на детях.

«Любой лекарственный препарат можно начинать исследовать на детском населении после того, как полностью в полном объеме, закончатся исследования на взрослом населении», — цитирует «Интерфакс» Гинцбурга.

В Германии 185 актеров и актрис решили синхронно сделать камин-аут, пишет «Сноб» со ссылкой Süddeutsche Zeitung. Портреты 185 геев, лесбиянок, бисексуалов и трансперсон были опубликованы на развороте издания.

На сайте массовый камин-аут сопровожден манифестом, который перевели на 16 языков, включая русский.

Там в том числе есть такие слова: «Опыт последних нескольких лет показал, что существующие представления о фильмах и сериалах расширяются и меняются. Есть гораздо больше историй и перспектив, чем перспективы белого гетеросексуального среднего класса. 

Их с увлечением смотрят, ими восхищаются. Разнообразие давно стало реальностью в современном немецком обществе. Но этот факт до сих пор мало отражается в наших культурных нарративах. Однако наше общество давно к этому готово. Зрители готовы. 

Наша отрасль должна выступать за единство и отражать общество во всем его разнообразии».

Теги: #Вакцина от коронавируса #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Алексей Навальный // Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы

Общество

Гособвинитель Навального, чьи данные были слиты в Сеть, получила личную охрану
Фото: Telegram-канал «Протестный Петербург»

Общество

В МВД Петербурга не объясняют перекрытия в центре, вызвавшие транспортный коллапс
Игорь Чубайс // скриншот Youtube

Общество

Путин, Кривоногих, Песков: социолог Игорь Чубайс рассказал о расколе элит в Кремле
Политика
Разовое решение: Павловский откровенно рассказал о "двойниках" Путина
"Дворец Путина" оплатил Путин": Радзиховский сделал громкое заявление
Михаил Делягин: Путин – самая уязвимая точка России
Переступать нельзя: эксперт рассказал о "красной линии" для Кремля
Общество
Путин, Кривоногих, Песков: социолог Игорь Чубайс рассказал о расколе элит в Кремле
"Кремль. Путину". Проведите водопровод в поселок Уфимский!
"Не могу понять": музыкант Вася Обломов задал резкие вопросы соратникам Навального
Подготовка "Дня Н": политолог раскрыл причины резкого отказа соратников Навального от протестов
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Осталось понять, где в этой ситуации Россия. И это, не поверите, ключевой вопрос не только нашей, а и всемирной истории. «Мы знаем, что ныне лежит на весах». Потому что вполне может оказаться, что Россия и есть эти дубинки, это вранье и эти 16 подземных этажей

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

За последние 11 лет Владимир Путин впервые выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он явно хотел произвести впечатление мудрого, доброго, склонного к компромиссам государственного деятеля. Но за его тезисами угадывается целый ряд фобий российской власти

Культура и ТВ
"Крид детей ничему не научит": Макс Фадеев раскритиковал нового наставника "Голос. Дети"
Рефлексирующий вождь: главным положительным героем фильма "Зоя" оказался Сталин
Кирилл Серебренников назвал главные премьеры "Гоголь-центра" в 2021 году
"Это уже миллионы": Астахов рассказал о пропавших деньгах Михалкова для Баталовых
Шоу-бизнес
"Меня все ненавидят": Пенкин рассказал, почему ему не дают звание
Регина Тодоренко: В путешествиях с ребенком помогает валерьянка
В столичном суде рассказали, когда разделят имущество Петросяна и Степаненко
"Бросил меня беременную": вскрылись подробности грязной измены звезды КВН

Здоровье
Ученые: вакцины от гриппа защищают детей от COVID-19
Жертвы алкогольной зависимости живут на 25 лет меньше
Кашель гораздо опаснее в плане заражения COVID-19, чем считали ранее
Кофе защищает слух мужчин, но не женщин
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Журналист Sobesednik.ru Светлана Хрусталева бинтует разбитую голову пострадавшего от удара полицейской дубинкой // фото: стоп-кадр YouTube
Избитая журналист Sobesednik.ru: Пятый день у меня не проходят следы от ударов дубинками
Так выглядело место преступления // фото: Илья Давлятчин; в статье: соцсети
Расстрел в духе 90-х: в Петербурге суд отправил на 20 лет в колонию невиновных?
Фото в статье: Андрей Струнин, книга «Горбачев в жизни»
Дмитрий Быков: Михаил Горбачев – правитель с человеческим лицом
Марко Милошевич // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Милошевич стал россиянином: сбежавший сын экс-президента Югославии живет на Рублевке
Фото: depositphotos
Плагиаторы в мантиях: судья по делу Навального славится копипастом показаний
Анита Цой // Фото: личный архив
Анита Цой:
Муж не воспринимал меня как артистку, а теперь он самый преданный поклонник
Роза Рымбаева // фото в статье: Instagram
Роза Рымбаева:
Чай с президентом Казахстана я не пью
Рамиль Шамсутдинов // фото в статье: стоп-кадр с YouTube
Валентина Мельникова:
Срок Шамсутдинову – это сигнал. Теперь офицеры могут творить что хотят
Мария Максакова // Фото в статье: Global Look Press
Мария Максакова:
Преступники хотели, чтобы я погибла вместе с мужем!
Обложка журнала The Economist
Леонид Радзиховский:
У Кремля против Навального остался лишь один аргумент
Анна Калашникова и Дана Борисова // фото: личный архив А.Калашниковой, Global Look Press
"Сиськи-письки свои мне присылает!" Калашникова раскрыла интимную тайну Борисовой
Соседов с певицей Натальей Райской // фото: Global Look Press
"Меня всегда любили женщины": Сергей Соседов рассказал о своей свадьбе
Алла Пугачева и Максим Галкин // фото в статье: Global Look Press
"У Пугачевой депрессии, больная спина": объявлено о проблемах жены Галкина
фото: Global Look Press
"Оля станет хорошей мамой!": Сын Сафронова отдает свое семя Бузовой
Ольга Бузова//фото: Global Look Press
"Дава – слабак": новый любовник Бузовой богат и уверен в себе
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
Фото: Global Look Press
Вы представляете состояние Путина? Мальгин о последствиях расследования Навального
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат // скриншот YouTube
Жертва "Системы"
^