В Нижнем Новгороде похищены двое мужчин, которых экстренно эвакуировали из Чечни

«Российская ЛГБТ-сеть» сообщила, что 4 февраля днем пропали двое подопечных их программы по экстренной помощи. Речь идет об уроженцах Чечни Салехе Магамедове и Исмаиле Исаеве.

«Новая газета» пишет, что мужчины были впервые задержаны в апреле 2020 года и пребывали в полку патрульно-постовой службы полиции №6. Их задержание было связано с модерированием телеграм-канала Osal Nakh 95.

После в интернете было опубликовано видео, где мужчины извиняются за свою информационную деятельность. При этом у одного из них очевидно спирает дыхание. Правозащитники уверены, что молодых людей пытали перед съемкой видео.

Двоих граждан удалось эвакуировать из Чечни в Нижний Новгород, но примерно в 15:00 в квартиру, где они жили, ворвались люди в черной форме. Адвокат на месте смог обнаружить лишь следы погрома.

Позже в полиции подтвердили, что мужчины задержаны и сейчас доставляются в город Гудермес.