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Сразу подал рапорт: офицер из Иванова рассказал, какое событие на митингах вынудило его уволиться

Общество
11:51, 05 февраля 2021

Сразу подал рапорт: офицер из Иванова рассказал, какое событие на митингах вынудило его уволиться
Сергей Римский // Фото: стоп-кадр YouTube
Сергей Римский // Фото: стоп-кадр YouTube

После митингов, прошедших 23 и 31 января во многих городах России, СМИ сообщали не только о неоправданно жестких действиях силовиков и многочисленных задержаниях по всей стране, но и о личных историях тех, кому «посчастливилось» попасть под каток машины репрессий, всеми силами старающейся сохранить с таким трудом выпестованную Кремлем «стабильность».

Чего стоит история актера, режиссера и преподавателя Артема Назарова, который был уволен из Института театрального искусства. Причем администрация вуза справилась максимально оперативно, увольнение ему оформили за тот непродолжительный период времени, пока он в буквальном смысле «слонялся» по автозакам. Удивляет и формулировка, с которой Назарова отправили в свободное плавание. «Совершил аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной работы», – гласила запись.

Но больше всего интереса вызвал случай полицейского Руслана Агибалова из Курска, записавшего видеоролик в поддержку Навального. Мужчина довольно быстро оказался на «собеседовании» в ФСБ, а целый день мытарств и бесед со спецслужбистами закончился для него встречей с главой отдела кадров регионального УМВД, который вручил ему постановление об увольнении, где в формулировке содержалась фраза «опорочил честь сотрудника полиции».

Казалось бы, история Агибалова, сохранившего честь в глазах сограждан, которых он, к слову, и шел защищать на службу в органы правопорядка, – это своего рода исключение, лишь подтверждающее правило о том, что силовые структуры всегда будут стоять на службе, прежде всего, у власти. Однако, как выяснилось, курский страж порядка такой не один.

Накануне стало известно о еще одной похожей истории, которая произошла в Иванове. Правда, в данном случае никого не увольняли. Местный сотрудник полиции по имени Сергей Римский объявил, что решил уйти со службы после вынесения Алексею Навальному приговора. В беседе с журналистами старший лейтенант отметил, что не может считать случившееся правосудием, а власть, по его убеждению, осуществляет ничто иное, как «политические репрессии».

К слову, в интервью «Дождю» Римский впоследствии уточнил, что решение уволиться принял еще после митингов 23 января.

«Окончательное решение я принял после митингов 23 января, наблюдая кадры из других регионов, в особенности – из Москвы и Санкт-Петербурга, где сотрудники полиции и ОМОН жестко действовали против митингующих.

К слову, я давно склонялся к мысли о том, что пора увольняться, в связи с тем, что ситуация в стране накалялась постепенно, начиная с поправок в Конституцию и отравления Навального. Но последней каплей стали именно митинги 23-го и 31 января. Я посмотрел на все, что происходит, и в тот же день подал рапорт на увольнение», – заявил Сергей Римский.

Теги: #Навальный #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

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