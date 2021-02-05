Подготовка "Дня Н": политолог раскрыл причины резкого отказа соратников Навального от протестов

Объявленная главой сети региональных штабов Навального Леонидом Волковым приостановка уличных акций в поддержку осужденного оппозиционера вызвала в экспертных кругах неоднозначную реакцию. Кто-то с пониманием относится к словам Волкова о риске разочарования уличной формой протеста и отсутствием после волны задержаний людей, которые занимались бы координацией и организацией акций. Другие обвинили оппозицию в слабости и даже заподозрили, что ей попросту не достает поддержки для оказания достаточно давления на федеральный центр.

Между тем, как считает российский политолог Максим Жаров, заявления Волкова полностью укладываются в канву общей стратегии Запада в отношении Москвы. Более того, как пишет эксперт в своем авторском Telegram-канале, давление на РФ по Навальному временно решили приостановить, чтобы сохранить возможность в необходимый момент снова надавить на российского президента Владимира Путина.

«Решение "белого" штаба Алексея Навального приостановить проведение уличных акций протеста до весны неплохо соотносится с недавними маневрами администрации президента США Джо Байдена и Европейского Союза вокруг Российской Федерации. Все они угрожают Кремлю введением новых санкций и вместе с этим хотят "дружить".

То есть, никакой продуманной и осмысленной стратегии в отношениях с Россией новая администрация в Вашингтоне на данный момент не имеет, а потому и решила притормозить проект "Навальный".

Кроме всего прочего, все понимают, что последующая раскачка "улицы" сторонниками Навального приведет лишь к тому, что оппозиционеру добавят еще и в рамках других дел. И произойдет это довольно быстро, как раз до наступления весны. И вот в этом случае атака Навального на Путина в нужный момент уже не получится.

Поэтому решение выглядит вполне логичным. Необходимо зализать раны, провести анализ двух "репетиций". День Н просто отложили, как шахматную партию в патовой ситуации», – пишет политолог.