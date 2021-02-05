Перепись населения совместят с выборами в Госдуму – она пройдет в сентябре

Росстат сообщает, что сроки всероссийской переписи населения, которая должна была пройти ещё весной прошлого года, вновь перенесены. Она начнется в сентябре 2021 года. В это же время должны пройти федеральные выборы в Государственную думу и ряд региональных выборов.

В ведомстве поясняют, что у них есть основания полагать, что к сентябрю эпидемиологичесая ситуация начнет улучшаться, а выбранное время хорошо сочетается с целями проекта: «Проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами», — пишет пресс-служба ведомства.

Кроме того, это время, считают в Росстате, будет удобнее для студентов, которые традиционно будут помогать проводить мероприятие.

Также в релизе напоминают, что перепись впервые можно будет пройти онлайн на портале «Госуслуг».