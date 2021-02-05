Ответчики и истцы могут начать искать спонсоров для судебных тяжб

В комитете по государственному строительству Совфеда предложили организовать в стране институт ссуд на судебные расходы. Об этом пишет «Российская газета».

Суть закона в том, что стороны судебных процессов смогут искать инвесторов для своих дел. То есть можно будет найти того, кто возьмет на себя риски по правовым тяжбам. Если дело будет выиграно в пользу инвестора, он сможет получить полную компенсацию от соперника в суде. В противном случае самому истцу не придется платить за процесс.

Объясняется, что таким образом в суды могут пойти те из граждан и компаний, которые не могут себе позволить финансовую нагрузку для отстаивания интересов в судах.

Глава комитета Андрей Клишас идею в целом одобрил, но пока законопроект нужно дорабатывать.