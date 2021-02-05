На Шиесе с помощью силовиков снесли лагерь активистов

Участники протестного экологического движения сообщили «Новой газете», что их лагерь на Шиесе был снесен силами силовых ведомств.

Утром на станцию прибыли одиннадцать полицейских служебных авто, которые заблокировали все подъезды к лагерю.

Одного активиста, дежурившего на станции, задержали доставили в отдел Следственного комитета. Сообщается, что нет связи и с пятью активистами, которые в момент событий находились на месте.

Хоть на территории и отказались от строительства лагеря после протестов общественности, но экологические активисты так и не смогли получить план рекультивации. Его не выкладывали в открытый доступ, а все мероприятия вели крайне медленно.