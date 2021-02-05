КНР сообщила о наличии генома коронавируса в 13 партиях птицы из России

Наряду с практически прекращенными по причине коронавирусных ограничений поставками рыбы из РФ в Китай недавно возникла аналогичная проблема с другим продуктом, причем довольно специфичным – куриными лапками, спрос на которые есть исключительно в КНР.

Как пишет Telegram-канал «Новый век», теперь такая же участь может постигнуть всю российскую птицу, на пачках которой китайские эксперты обнаружили геном коронавируса.

«Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай, – приводится сообщение Россельхознадзора. Уточняется, что компании, о которых идет речь, расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях.

По мнению авторов Telegram-канала, сложности с поставками птицы из РФ в Китай обернутся для россиян выгодой, поскольку есть шанс, что цены на эту категорию товара на внутреннем рынке понизятся.