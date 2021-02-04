"Все будет хорошо!" Звезды присоединились к флешмобу в поддержку Юлии Навальной

Хэштегом стали последние слова Алексея Навального в суде.

С идеей этого интернет-флешмоба выступила журналистка Екатерина Федорова. Ее вдохновил красный свитер Юлии Навальной, в котором она заслушивала приговор мужу в суде, а также трогательный жест в виде сердечка, который Алексей показал жене.

– В одном из материалов о Юлии я прочла, что красный – ее любимый цвет. А еще это цвет силы, уверенности в себе и готовности к действию, – написала Федорова в своем Instagram. – Предлагаю неравнодушным к происходящему выложить в своих соцсетях фото в красном, чтобы, переходя по хэштегу, Юля и все остальные в похожей ситуации увидели, что нас много и нам не все равно. Мы с вами и готовы помочь!

Алексей и Юлия Навальные // Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

По словам журналистки, это не политическая акция, а знак человеческой поддержки людям, которые «попали в ситуацию, которая не должна происходить в свободной стране».

В качестве хэштега Федорова предложила последние слова Навального в зале суда: «Все будет хорошо!»

Инициатива Екатерины Федоровой тут же была подхвачена сотнями людей, которые начали выкладывать фото в красной одежде. Одной из первых к флешмобу с хэштегом #негрустивсебудетхорошо присоединилась телеведущая Аврора. Люди из разных городов и стран пишут слова восхищения Юлией Навальной, которую некоторые уже сравнили с декабристкой.

Самой Навальной идея флешмоба понравилась, и она поблагодарила всех, кто ее поддержал.