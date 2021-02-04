В Новой Москве произошел коллапс при оформлении протестующих

В Центре временного содержания мигрантов в Новой Москве произошел коллапс из-за большого потока граждан, на которых оформляют протоколы за участие в акциях протеста. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на арестованных.

«Становится понятно, что оформлять нас пока не торопятся — просто перевели из автобуса в здание, чтобы отпустить водителя и сопровождавших нас сотрудников. В 8-местной камере на двухъярусных металлических койках без матрасов разместились 28 человек», — пишут администраторы телеграм-канала «Протестный МГУ».

До этого граждане находились в автозаках на улице. При это водители отключали двигатели для экономии топлива и салоны не отапливались.

Задержанные пребывают в таких обстоятельствах с вечера вторника.