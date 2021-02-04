Ректор ВШЭ уволил преподавателя за арест и жалуется, что вуз "хейтят"

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов опубликовал на сайте вуза свое обращение, в котором посетовал, что университет подвергается в последнее время нападкам со стороны сторонников арестованного политика Алексея Навального и «новых черносотенцев» из традиционных медиа.

«Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест или получил штраф за участие в несогласованных акциях – они уже наказаны по решению суда. Однако я хотел бы напомнить о принятых нами правилах внутреннего распорядка», — пишет он, добавляя, что «университет не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля».

Также он жалуется, что «информационная атака» на вуз обижает его по форме и не похожа к уважительный диалог: «Это типичный сетевой хейт, цель которого – вывести нас с вами из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки», — считает Кузьминов.

Университет действительно в последнее время много упрекают, особенно среди сторонников Алексея Навального (но не сам политик, он находится в СИЗО). Это связано с тем, что ВШЭ уволил одну из своих преподавателей Анну Велликок, которая вела занятия у студентов-магистров. Напрямую она не участвовала в политической деятельности, однако её молодой человек Георгий Албуров работает расследователем в Фонде борьбы с коррупцией (российские власти признали ФБК «иностранным агентом»). Г-жу Велликок уволили из-за того, что она получила 14 суток ареста из-за ретвита сообщения г-на Албурова (сам он получил лишь 10 суток), в котором была ссылка на обращение Навального из зала суда. Суд счел, что это призыв к митингу 23 января в Москве, хотя в обращении никаких дат и мест не называлось.

После увольнения Велликок заявила, что, выйдя на свободу, готова провести положенные занятия со своими студентами бесплатно вне стен вуза.