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Грядущие санкции и телеведущий в Госдуме. Новости к утру 4 февраля

Общество
08:38, 04 февраля 2021

Грядущие санкции и телеведущий в Госдуме. Новости к утру 4 февраля
Global Look Press
Global Look Press

Тела троих пожарных извлекли из под завалов на горевшем в Красноярске складе. Погибшим было от 27 до 46 лет, пишет ТАСС. С родственниками пожарных работают психологи МЧС. Также ведомство готово оказать всестороннюю помощь для них.

Пожар произошел утром 3 февраля. Также на складе погиб один рабочий.

Ряд российских чиновников могут быть подвергнуты санкциям со стороны США. Соответствующий законопроект шесть сенаторов внесли в Конгресс США, пишет «Интерфакс». Инициатива принадлежит как республиканцам, так и демократам. В сентябре они уже предлагали ввести санкции против высокопоставленных россиян.

Основную озабоченность у политиков вызывает возможное использование запрещенного химического и биологического оружия со стороны Кремля в отношении оппонентов.

Новые имена могут оказаться в глобальном «акте Магнитского». Вместе с тем сенаторы требуют подготовить доклад об активах президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения. Также законодатели предлагают госсекретарю призвать власти Германии отказаться от поддержки проекта «Северный поток 2».

Глава дипломатического представительства Евросоюза Жозеп Боррель озвучил официальную позицию ЕС по делу оппозиционера Алексея Навального. Там называют приговор политику неприемлемым в связи с тем, что он политически мотивирован, а также противоречит международным обязательствам в сфере прав человека.

В Москве к семи суткам ареста приговорен совершеннолетний одиннадцатиклассник, участвовавший в стихийной акции протеста 2 февраля после объявления приговора Алексею Навальному. Решение вынес Тимирязевский районный суд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Два источника, близких к столичной мэрии, сообщили РБК, что супруг и соведущий Ольги Скабеевой Евгений Попов может принять участие в думских выборах от партии «Единая Россия». Сам он подтвердил, что его пригласили к участию в этом мероприятии.

В случае выдвижения в кандидаты, баллотироваться он будет в округе Кунцево, где сейчас депутатом выступает единоросс Вячеслав Лысаков, у которого конфликт с партией из-за критики в публичном телеграм-канале.

Рубрика: Общество

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