УФСИН в Вологде отчитался о флешмобе заключенных против сквернословия

Управление ФСИН по Вологодской области на официальной странице в соцсетях отчиталось о проведении флешмоба ко Всемирному Дню борьбы со сквернословием.

Пресс-релиз сопроводили фотографией пикета, где осужденные череповецкого следственного изолятора стоят на улице с листами А4, где тонким шрифтом написано «Сквернословию нет!» Заключенные при этом в защитных масках, а открытая часть их лиц заблюрена.

В учреждении напомнили, что нецензурная брань является давней проблемой русского языка.

Ранее «РИА Новости» приводило результаты опроса сервиса «Работа.ру» об отношении россиян к новым правовым нормам, которые ограничивают использование брани в Сети. С 1 февраля соцсети обязаны удалять сообщения с матом.

Согласно опросу, 40% поддерживают подобное цензурирование, 41% нейтрально относятся к этой норме, а 19% выступили против наступления на мат.