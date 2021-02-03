Работавшему на вчерашних акциях журналисту "Открытых медиа" могут дать 15 суток

Полиция составила протокол на корреспондента «Открытых медиа» Дмитрия Никитина, у него пытались взять отпечатки пальцев.

Как пишет само издание, протокол оформлен по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Никитину грозит до 15 суток ареста.

Накануне, 2 февраля, корреспондент освещал связанную с судом над Алексеем Навальным акцию протеста в центре Москвы. Он был задержан на Большой Дмитровке поздно вечером. При этом у Никитина имелись пресс-карта и редакционное задание, также на нем был жилет с надписью «Пресса».

Журналиста продержали ночь в отделе МВД по Головинскому району, затем отвезли в отдел по Войковскому району. Сообщается, что к нему не пустили адвоката «Правозащиты Открытки» Геннадия Федорова.

По словам Никитина, полицейские хотели взять у него отпечатки пальцев, заявив, что «административное нарушение всё равно будет», хотя это решает суд. Журналист отказался, сославшись на недопустимость принудительной дактилоскопии согласно ФЗ № 128 «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ».

Ранее Sobeseednik.ru писал о том, что в Москве после вчерашних протестов оформлено в общей сложности 1300 протоколов.