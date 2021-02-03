"Одно из худших явлений в мире": Павловский рассказал, какие перемены произошли в Путине

Могло показаться, что громкие политические события, ворвавшиеся в российскую действительность за несколько последних месяцев, выбивают почву из-под ног действующего президента Владимира Путина и его ближайшего окружения. Неоднозначные заявления политологов, оперирующих инсайдами и прогнозирующих скорую отставку российского лидера, ряд скандальных публикаций с расследованиями, возвращение Алексея Навального и протесты в его поддержку после задержания и ареста – стремительная череда событий конца 2020-го и начала 2021-го года нарочито демонстрировала готовность определенных сил оказывать колоссальное давление на российскую власть, попутно «десакрализируя» фигуры, которые еще вчера казались непререкаемыми авторитетами.

Между тем в Кремле на этом фоне решили продемонстрировать готовность жестко отвечать на любые поползновения против выпестованной федеральным центром «стабильности». Поэтому пресечение протеста, выплеснувшегося на улицы на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, стало своего рода демонстрацией силы и решительности идти до конца. А последующий приговор, согласно которому популярный блогер отправится в колонию на два года и восемь месяцев, должен был стать жирной точкой в истории с попыткой дестабилизировать власть.

Вот только многие эксперты теперь утверждают, что фактически «посадка» Навального открывает лишь новую главу острого политического кризиса в стране. Более того, бытует мнение, что столь жесткие действия властей – прямое свидетельство слабости и страха, а также неготовности предложить обществу новый договор. Отчасти и по этой причине внимание многих в последние дни переключилось непосредственно на российского президента Владимира Путина, который в последние пару недель фактически отстранился от процесса и даже не пытался донести до общественности персональную позицию по ключевым вопросам, словно застывшим в осязаемом воздухе последних событий в стране.

К примеру, известный российский политолог Глеб Павловский считает, что текущая ситуация не позволяет даже примерно представить, какими конкретно мыслями руководствуется глава российского государства. Зато эксперт уверен, что в парадигме стратегии поведения Путина есть один определяющий фактор, который заключается в чувстве страха, причем не страха за Россию и ее будущее, а страха куда более персонифицированного. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Дождь».

«Никто не может представить, что творится в голове у Владимира Путина. Мы можем только видеть то, что он боится за себя, а не за страну, и для него не имеет значение прочность и легитимность режима, если это сталкивается с его личным страхом – внутренним страхом за себя.

Одно из худших явлений в мире – это правители, которые боятся лично за себя. К сожалению, такое было в российской истории, и именно это произошло с Владимиром Путиным. Не нужно пытаться угадать, что он думает, когда на это смотрит – он смотрит фрагменты постановочных кадров, которые ему предоставляют.

Он же честно говорил, что смотрит подборки от помощников, а там, я уверен, очень узкий подбор. Помощники не должны его расстроить, но должны держать его в тонусе», – рассказал Павловский.