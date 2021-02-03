"Минск уже здесь": Ксения Собчак сделала громкое заявление

Cпровоцированная вчерашним приговором Алексею Навальному акция протеста не могла не читаться в повестке как для властей и силовиков, так и для сторонних наблюдателей, в роли которых выступают многочисленные политологи, журналисты и эксперты.

Разумеется, что практически сразу после оглашения приговора оппозиционеру, который получил два года и восемь месяцев реального срока, в российской столице начались стихийные акции протеста, которые носили преимущественно локальный характер и были еще менее многочисленными, чем прошедший несколькими днями ранее «скоординированный» протест.

Как бы там ни было, но даже в этом случае не обошлось без жестких стычек. К примеру, по итогам одного из таких инцидентов Росгвардии даже пришлось инициировать проверку в отношении одного из своих сотрудников, который ударил дубинкой по голове журналиста.

На события минувшего вечера довольно остро отреагировала российская журналистка и телеведущая, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак, назвавшая происходящее «необоснованной жестокостью».

«Вообще, то, что вчера происходило в центре Москвы, я все еще не могу это все переварить. Фактически, Минск уже здесь. Не в скором времени, а прямо сейчас. Все эти избиения и жестокость. Совершенно необоснованная жестокость по отношению к гражданам своей страны», – написала Собчак.