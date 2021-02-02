В третий раз отказано в возбуждении уголовного дела о смерти Ирины Славиной

Адвокат Александр Караваев сообщил, что Следственный комитет в третий раз отказал в возбуждении уголовного дела по факту самоубийства журналистки Ирины Славиной. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что тело Ирины Славиной было обнаружено 2 октября у здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в ее квартире прошел обыск по делу, в котором она не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой.

Караваев, представляющий интересы семьи погибшей, заверил, что они будут в четвертый раз обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.