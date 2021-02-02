В Москве и Петербурге начались задержания людей, вышедших к центрам двух столиц.

По сообщению телеграм-канала Sota, в центре Москвы не работает связь ни одного из операторов. А на станции метро «Кузнецкий мост» выпускают людей, только переписав их паспортные данные, пишет Sota со ссылкой на «МБХ медиа». На Моховой улице собравшиеся скандируют «Отпускай» и «Свободу политзаключенным».

Телеграм-канал издания «Бумага» сообщает, что в числе первых в Петербурге были задержаны два человека с пустым плакатом.

Телегарм-канал Avtozak Live пишет о продолжении точечных задержаний на Тверской улице в Москве. Проезжающие автомобили сигналят.