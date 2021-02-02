Путин раскритиковал бизнес и призвал усилить контроль за соцсетями

Президент РФ Владимир Путин выразил свою озабоченность тем, что «информационные платформы всё больше и больше начинают управлять сознанием», добавив, что государство в связи с этим должно активнее их контролировать. Он напомнил, что соцсети — это бизнес.

Ранее он уже пояснял, что считает бизнесменов «жуликами».

«Для тех людей, которые организуют этот вид деятельности [соцсети], — это бизнес. Что такое бизнес? Извлечение прибыли. И к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб категории людей, на которую он направлен», — приводит слова главы государства «Фонтанка».

Президент сказал, что соцсети занимаются сбором данных о человеке, а затем «подбрасывают ему то, что они считают нужным». И всё это ведет к необходимости усиления контроля за ними, который, впрочем, как отдельно добавил глава государства, не должен в итоге «ограничивать свободу выбора и свободу слова».

Отметим однако, что только вчера в России вступил в силу закон, существенно ограничивающий свободы граждан в Сети: он запретил пользователям интернета ругаться матом, критиковать власть, размещать политическую агитацию, говорить о самоубийствах или наркотиках и много другое. Этот закон был принят в конце прошлого года Госдумой и подписан Владимиром Путиным.