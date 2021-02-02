Новые законы с 1 февраля 2021 года: пособие на похороны, мат в соцсетях, тюнинг без штрафа

Что изменилось в жизни россиян с 1 февраля – в обзоре Sobesednik.ru.

Индексация пособий и выплат

С 1 февраля проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. Их повысили на 4,9% (уровень инфляции за 2020 год). Индексация касается выплат, которые получают инвалиды, ветераны боевых действий, герои социалистического труда и другие льготники.

Увеличились выплаты семьям с детьми и беременным женщинам (пособие по беременности и родам; единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и др.).

Проиндексировано также пособие на погребение, которое получают родственники умершего. Оно составит 6424, 98 рубля.

Материться в соцсетях нельзя

С 1 февраля соцсети и крупные сайты с аудиторией более 500 тыс пользователей должны сами отслеживать и удалять незаконный контент. К нему относятся: экстремистские материалы и комментарии; призывы к массовым беспорядкам или к участию в несогласованных публичных мероприятиях; информацию, склоняющую несовершеннолетних к совершению опасных незаконных действий; информацию, направленную на разжигание расовой, национальной или религиозной розни; нецензурную брань… Штраф для юрлиц составит до 8 миллионов рублей.

Для ИП надо указывать название товара и цену

Ужесточились требования к чекам для индивидуальных предпринимателей. Теперь они должны указывать в чеке наименование товара и цену за штуку. Нововведение коснется малого бизнеса.

Разрешение на тюнинг

Автовладельцы, решившие улучшить свое авто, обязаны соблюдать новые правила и получить разрешение на автотюнинг: они должны будут провести техническую экспертизу. При отсутствии необходимых документов регистрировать изменения в ГИБДД не станут, наложат штраф в 500 рублей и заставят «растюнинговать» машину.

Новая карта учета при диспансеризации

С 1 февраля 2021 года на каждого человека, который обратится в медорганизацию для прохождения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, будет заполняться новая учетная форма медицинской документации N 131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)».