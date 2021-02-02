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Новости дня

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[11:59]Экс-замглавы ФСИН, сидевший в одном СИЗО с Фургалом, госпитализирован с коронавирусом
[11:17]Система не выдержала столько арестованных: им не хватает места и они просят о помощи
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[09:46]ВШЭ уволила преподавателя, севшего за ретвит призыва к протесту без времени и места
[09:44]В школах появятся педагоги-советники, которые будут говорить с детьми о митингах

01 февраля, понедельник

[18:01]Тренер "Тамбова", состоящего из 9 игроков: Не до того, чтобы считать футболистов
[17:26]Число умерших с ВИЧ в 2020 году в России снизилось на 4,3% по сравнению с 2019-м
[16:55]Дело двух старших сестер Хачатурян вернули в Генеральную прокуратуру
[16:21]Шведскую версию сериала "Бэкстрём" покажут в США и Великобритании
[15:28]Зак Снайдер огорчил фанатов "Лиги справедливости" новостью о Киборге
[14:46]ЧМ по хоккею – 2021, которого лишили Лукашенко, пройдет в Латвии и Словении
[13:52]"Зажравшиеся сопливые малолетки": В команде Собянина высказались о протестующих
[13:11]Кремль отказался вести диалог с оппозицией. Протестующие – "хулиганы и провокаторы"
[12:37]"Хорошая новость": Путин поручил частично декриминализовать призывы к эстремизму
[11:55]Путин поручил гарантировать права человека в Сети после того, как ограничил их
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[11:25]Путин поручил подумать о создании отечественного аналога ЕСПЧ
[10:49]Генпрокуратура поддержит ФСИН в борьбе с Навальным
[10:17]Медведев: Навальный не умер, а значит расследовать покушение неуместно
[09:39]Медведев: Россия отключится от интернета, если "у кого-то совсем снесет голову"
[08:57]В соцсетях запретили мат и политику, "суперуспешная" акция. Главное к 1 февраля

31 января, воскресенье

[22:37]Журналиста Sobesednik.ru Светлану Хрусталеву отпустили из отдела полиции
[18:45]На протестной акции в Москве задержали журналиста Sobesednik.ru Светлану Хрусталеву
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[17:04]Песков недоволен, что отношения Кремля и ЕС "выбросили в помойку" из-за Навального
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[12:34]500 задержанных, включая "возможных" участников акций. Пытались задержать члена СПЧ
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[10:26]Акции протеста по всей России, задержания и вакцинация. Главное к 31 января

30 января, суббота

[21:00]Россияне рассказали, почему выбирают матчество вместо отчества
[18:16]Сумма в деле Навального об обналичивании может вырасти с 356 млн до 587 млн
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[15:54]В Астрахани ректор "с болью в сердце" отчислил студентов, поддержавших Навального

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Экс-замглавы ФСИН, сидевший в одном СИЗО с Фургалом, госпитализирован с коронавирусом

Общество
11:59, 02 февраля 2021

Экс-замглавы ФСИН, сидевший в одном СИЗО с Фургалом, госпитализирован с коронавирусом
Валерий Максименко
Валерий Максименко

Бывший заместитель глав Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко, помещенный на время рассмотрения его дела под арест в СИЗО «Лефортов», заразился коронавирусом. Его госпитализировали в больницу при СИЗО «Матросской тишине», рассказал ТАСС его адвокат Кадрия Хазин. 

«С 23 января у меня нет с ним связи. Со слов родственников, у него поражено 60% легких», — пояснил защитник. 25 января Максименко не смог принять участие в заседании по своему делу даже по видеосвязи из-за болезни. 

Отметим, что в СИЗО «Лефортово» также находятся бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене. Об обнаружении коронавируса у них не сообщалось, однако у Фургала была зафиксирована болезнь легких, что может дать осложнения в случае ковида.

Ранее бывший замглавы ФСИН жаловался, что не понимает, почему вынужден сидеть в СИЗО, если к нему нет интереса даже у следователя. Также он был недоволен блокировкой всех его счетов, включая тот, на который приходит пенсия.

По версии Следственного комитета, ушедший со службы после смены руководства ФСИН Максименко превысил должностные полномочия, согласовав на 2,1 млрд строительство объектов, которые подрядчик в итоге не завершил. Это якобы привело к потере 189 миллионов рублей на допзатратах на строительство.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Фургал

Рубрика: Общество

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