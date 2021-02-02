Экс-замглавы ФСИН, сидевший в одном СИЗО с Фургалом, госпитализирован с коронавирусом

Бывший заместитель глав Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко, помещенный на время рассмотрения его дела под арест в СИЗО «Лефортов», заразился коронавирусом. Его госпитализировали в больницу при СИЗО «Матросской тишине», рассказал ТАСС его адвокат Кадрия Хазин.

«С 23 января у меня нет с ним связи. Со слов родственников, у него поражено 60% легких», — пояснил защитник. 25 января Максименко не смог принять участие в заседании по своему делу даже по видеосвязи из-за болезни.

Отметим, что в СИЗО «Лефортово» также находятся бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене. Об обнаружении коронавируса у них не сообщалось, однако у Фургала была зафиксирована болезнь легких, что может дать осложнения в случае ковида.

Ранее бывший замглавы ФСИН жаловался, что не понимает, почему вынужден сидеть в СИЗО, если к нему нет интереса даже у следователя. Также он был недоволен блокировкой всех его счетов, включая тот, на который приходит пенсия.

По версии Следственного комитета, ушедший со службы после смены руководства ФСИН Максименко превысил должностные полномочия, согласовав на 2,1 млрд строительство объектов, которые подрядчик в итоге не завершил. Это якобы привело к потере 189 миллионов рублей на допзатратах на строительство.