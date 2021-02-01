"Зажравшиеся сопливые малолетки": В команде Собянина высказались о протестующих

Пиар-менеджер мэра Москвы Сергея Собянина Рита Ебзеева опубликовала на своей странице в Instagram сторис с критикой протестующих, которых она считает «зажравшимися сопливыми малолетками с айфонами и тиктоками», и команду Алексея Навального. Первым на это внимание обратил Znak.com.

Подобно белорусскому диктатору Александру Лукашенко, она полагает, что на улицы из-за политики выходят «лентяи, которые не хотят работать». Ебзеева также обвинила их в попытки устроить «Майдан» по примеру Украины и Беларуси: «Превращение городов России в Киев-2014 и Минск-2020 — непоправимое зло», — уверена пиарщица.

Самого же Навального, который с момента своего возвращения в Россию находится под стражей, г-жа Ебзеева обвинила не только в том, что он якобы действует по указаниям «кукловодов», но и в том, что он якобы выводит на улицы детей: «Нет оправдания чудовищному цинизму по вовлечению подростков в несанкционированные митинги. А идеологом с подачи кукловодов является Навальный и его ярые сторонники. Попытка спрятаться за спины подростков, намерение спровоцировать "подростковый бунт" — мерзко и гадко», уверена она.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по данным социологов, 31 января на акциях протеста несовершеннолетних почти не было, на митингах 23 января также основную массу составляла молодежь от 18 до 35 лет. При этом ни одного обращения напрямую к несовершеннолетним со стороны сторонникова Навального снова зафиксировано не было.

Также г-жа Ебзеева обвинила протестующих в том, что они ходят на митинги, координацию которых производят люди, находящиеся за границей, имея ввиду руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова, однако забывает упомянуть, что почти все публичные сторонники политика в России находятся под домашним арестом или в изоляторе, а самого Волкова ранее объявили в розыск.