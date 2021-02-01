"Хорошая новость": Путин поручил частично декриминализовать призывы к эстремизму

Владимир Путин считает необходимым смягчить статью 280 УК РФ о призывах к экстремизму. Он поручил проработать этот вопрос Генеральной прокуратуре и Верховному суду РФ, говорится на сайте президента.

«Проанализировать (...) практику применения статьи 280 [УК РФ] ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье», — говорится в документе.

Сделать это нужно до 1 июня 2021 года.

Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков считает, что это «хорошая новость».

«Это означает, что за совершение такого деяния сначала следует административная ответственность, а уголовная лишь при повторном совершении. Это правило не распространяется на экстремизм с отягчающими обстоятельствами», — объясняет значение указа Чиков. По его словам, ранее аналогично поступили со статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), которой силовики также пользовались по делам об экстремизме. После этого число людей, которых по ней осудили, упало в 10 раз. То же случилось и со статьей 280.1 УК РФ «о призывах к сепаратизму» — «число осужденных по ней после введения административной преюдиции опустилось до нуля».

По данным главы «Агоры», по 280 статье уголовного кодекса в 2019 году осудили 145 человек, а за первую половину 2020 года — 80.