Навальный в Вечном городе

На одном из домов в вечном городе Риме появились граффити, изображающие российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. Создал их стрит-арт-художник Гарри Греб. Как и чем удалось Навальному сломать решетку – непонятно. Видимо, значительностью своего лица. Голубь вот тоже… Голуби имеют обыкновение садиться на голову памятникам и совершать там противоправные действия, которые потом приходится отмывать с шампунем.

Гарри Гребу есть еще над чем подумать.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2021 под заголовком «Фотовспышка».