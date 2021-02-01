Дело двух старших сестер Хачатурян вернули в Генеральную прокуратуру

Мосгорсуд вернул в Генеральную прокуратуру для дополнительного расследования дело сестер Хачатурян Крестины и Ангелины.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Ангелины Хачатурян Мари Давтян и на карточку дела. Отмечается, что меру пресечения в виде запрета определенных действий сестрам при этом оставили в силе.

За возвращение дела выступали и защита сестер, и семья погибшего Михаила Хачатуряна.

С августа 2020 года набор присяжных, которые должны были участвовать в рассмотрении Мосгорсудом дела Крестины и Ангелины Хачатурян несколько раз переносили. Дело младшей сестры Марии, которую признали в момент убийства невменяемой, слушается отдельно в закрытом режиме.

В декабре 2019-го Генпрокуратура возвращала дело в СК с просьбой переквалифицировать обвинение с убийства по предварительному сговору на необходимую самооборону, что могло прекратить дело. После проведения новых экспертиз Генпрокуратура согласилась с квалификацией.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна, тело которого с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде их дома на Алтуфьевском шоссе. Было установлено, что к трагедии привело регулярное насилие над девушками со стороны отца.