Россияне рассказали, почему выбирают матчество вместо отчества

Россиянка Мария Чернобровкина в эфире «Дождя» рассказала, как выбивала матчество для дочери вместо отчества.

Девушка пояснила, что отец ребенка отказался от участия в воспитании. Более чем справедливым показалось, что его имя вряд ли должно фигурировать в свидетельстве о рождении.

В ЗАГСе произошла десятиминутная заминка, когда Мария озвучила имя. Сотрудница учреждения позвонила начальству, чтобы уточнить, возможно ли давать ребенку матчество.

Дочь Марии в итоге получила матчество только после того, как в ЗАГСе нашли в справочнике мужское имя Марий. Мария же готова была ставить прочерк в графе «отчество» и добиваться матронима в документе через суд.

«Люди должны задать себе вопрос: почему называют в честь папы, а не мамы? Никакого другого ответа, кроме как “по традиции”, получается, нет», — говорит Мария Чернобровкина.

Примерно тот же вопрос задал себе Кирилл Ольгович Третьяков: «Есть персональный код человека, имя — Кирилл. Есть отсылка к фамилии отца. Есть отчество. А где мать-то?»

Документы Кирилл поменял в 2019 году и преподнес их своей матери вместе с цветами на День рождения. Она почти в одиночку воспитала его, брата и сестру. В причине смены отчества он пояснил, что «мама более достойна».

При этом у Кирилла со сменой патронима на матроним сложностей не возникло. Он полагает, что сейчас это зависит от конкретного человека на месте — насколько тот же сотрудник ЗАГСа или МФЦ открыт к таким идеям.

Кроме личных документов Кириллу также нужно было поменять и документы детей от прошлого брака, чтобы исключить возможность ухода от уплаты алиментов.