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10-20 тысяч за нападение на полицию: МВД проверяет объявление на "Авито"

Общество
14:03, 30 января 2021

10-20 тысяч за нападение на полицию: МВД проверяет объявление на "Авито"
Global Look Press
Global Look Press

В МВД начали проверку по факту размещения объявления на сайте Avito, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. 

В ведомство поступила информация, что на сервисе появилось предложение для спортсменов и молодых людей. За 10-20 тысяч им предлагают прибыть в центр Москвы на акцию протеста 31 января и нападать на полицейских с перцовым баллончиком.

Снимать все нападения нужно на видеокамеру. Оплата якобы распределяется в конце рабочего дня.

Напомним, что в центре столицы будут закрыты станции метро в день проведения акции протеста.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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