"Недопустимое хамство": РКН требует снять запрет на российский гимн в YouTube

Роскомнадзор (РКН) потребовал от корпорации Google снять ограничения на содержащие гимн России публикации в YouTube.

«В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав», – говорится в сообщении ведомства.

РКН указывает на то, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав, и считает, что действия YouTube – «это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны». Ведомство призывает авторов YouTube-каналов перейти на российские видеохостинги.