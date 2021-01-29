"Макдональдс" впервые открыли в "Пятерочке"

В одном из столичных продуктовых магазинов торговой сети «Пятерочка» появился ресторан «Макдональдс». Об этом РБК рассказали в компании Х5 Retail Group, которая включает в себя «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель». В прошлом году «Макдональдс» уже открылся в одном из «Перекрестков» в торговом центре «Лига Химки».

Заведение общепита появится в «Пятерочке» в Москве по адресу Волоцкой переулок, дом 9 (Митино). В «Макдональдс» там можно попасть не только через вход с улицы, но и через супермаркет. Там также организуют «МакАвто».

«Мы намерены первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы совместно с партнерами и продолжать активное расширение сети в России, используя различные инновационные форматы», — сказала представитель «Макдоналдса» в России Карина Погосова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что зона «МакКофе» уже открылась в одном из московских отделений Сбербанка.