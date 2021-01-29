Глава Минздрава Украины: Киев не будет регистрировать "Спутник V"

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» не будут регистрировать на территории Украины.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает «Интерфакс».

Чиновник призвал не обращать внимания на заявления политиков о срыве массовой вакцинации от коронавируса и отметил, что на первом этапе будут привиты около 367,5 тысячи украинцев. Министр сообщил, что будут применяться «вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и по которым будем иметь промежуточные данные третьей стадии клинических испытаний, и вакцины, которые был зарегистрированы в мире».

В конце декабря стало известно, что фармкомпания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о регистрации вакцины «Спутник V», которую Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов производить на Украине.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против российских юридических и физических лиц.