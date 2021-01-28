В Москве и Питере завели еще три уголовных дела о нападении на силовиков

В столице возбудили два новых уголовных дела о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов 23 января.

Как сообщается на сайте СУ СК по Москве, женщина 1985 года рождения, находясь у Пушкинской площади во время митинга в поддержку Алексея Навального, нанесла полицейскому «несколько ударов в область туловища». Сейчас подозреваемая задержана, она признала вину. «В тот же день вблизи вышеуказанной площади другой участник несанкционированной акции, уроженец Псковской области, также применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив с силой специальное ограждение в сторону правоохранителя», – указывается в сообщении.

Оба дела возбуждены по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По той же статье заведено дело в отношении жителя Петербурга. Отмечается, что в рамках расследования была проведена серия обысков, по одному из адресов изъято «большое количество» марихуаны.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Мособлсуд признал законным арест Алексея Навального на 30 суток.