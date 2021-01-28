В фотографиях на паспорт запретили убирать подбородок и синяки под глазами

С 11 января в России вступили в силу новые правила для фотографий в паспорте. Они описаны в административном регламенте МВД, пишет «Российская газета».

Новые требования запрещают любую минимальную обработку и ретушь фотографий.

На снимке должны быть отражены все особенности лица гражданина, включая синяки под глазами, форму подбородка, цвет глаз. Если человек в повседневной жизни носит очки, ему можно фотографироваться в них. Но их оправа не должна закрывать глаза, а стекла не должны быть тонированными.

Внесен запрет на фотографии в форменной одежде. Волосы не должны закрывать глаза, выражение лица должно быть нейтральным, а рот закрытым.

Остается в силе запрет на фотографирование в головном уборе. Исключения действуют только в случае, если требование противоречит религиозной традиции. При этом головной убор не может скрывать овал лица.