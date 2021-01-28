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Россия догнала Мали, Того и Габон по уровню восприятия коррупции в госорганах

Общество
12:07, 28 января 2021

Россия догнала Мали, Того и Габон по уровню восприятия коррупции в госорганах
Скриншот Transparency International
Скриншот Transparency International

В глобальном рейтинге Transparency International Россия набрала 30 баллов из 100 по уровню восприятия коррупции в государственном секторе. Это на два балла больше, чем в прошлом году. 

Из 180 стран Россия теперь занимает 129 место, которое приходится делить с Мали, Азербайджаном, Малавией и Габоном, у которых такое же число баллов. Чуть ниже России, на 134 месте, оказались такие страны, как Того, Лаос и Мавритания. Чуть выше России (на 124 месте) находятся Пакистан, Боливия, Киргизстан, Мексика и Кения.

Хуже всего коррупцией занимаются в Сомали и в Южном Судане — у них по 12 баллов. В два раза меньше баллов, чем у России, Йемена и Венесуэлы. Среди лидеров рейтинга Новая Зеландия и Дания, у которых почти в три раза больше баллов, чем у России (88 против 30). Из неевропейских стран в тройку лидеров входит Сингапур с 85 баллами.

«Значение индекса в 30 единиц характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции», — поясняется в исследовании. «Россия много лет занимает далеко не самые высокие места в Индексе, что отражает отсутствие системного противодействия коррупции. В нашем случае оно подменяется единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве. В обществе существуют люди и группы, которые могут быть независимым от органов власти двигателем противодействия коррупции. Однако существование независимых некоммерческих организаций, работа журналистов и средств массовой информации, политическая активность становятся в России все сложнее».

 

Теги: #Коррупция

Рубрика: Общество

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