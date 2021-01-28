"Не сможет съесть": Навальный сравнил ситуацию в России со сказкой "Тараканище"

Находящийся в СИЗО «Матросская тишина» Алексей Навальный опубликовал пост в Instagram, где сравнил происходящее в России со сказкой Корнея Чуковского «Тараканище».

«Тараканище в сказке гладил свое золоченое брюхо и говорил зверям: "Принесите-ка мне, звери, своих детушек, я сегодня их за ужином скушаю". Звери падали в обморок от ужаса. Хотя в глубине души понимали, что тараканище не сможет съесть бегемота. Даже маленького», – написал политик.

По его словам, сегодня «кучка воров, нацепивших на себя мундиры, погоны и эполеты, посадив на трон своего Царя-Гульфика, объявляет 150-миллионному народу: "Мы здесь закон. Все, что нам не нравится, объявляем незаконным. И посадим всех, кто против нас выступает"».

Навальный выразил благодарность всем вышедшим на митинг 23 января. По его словам, о том, как прошли митинги он узнал из телевизора в своей камере.

Ранее Мособлсуд отказался отменить решение Химкинского суда о задержании оппозиционера на 30 суток.