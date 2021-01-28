Москвичи хотят назвать улицу в честь Навального. Нужно разрешение Путина

Московские муниципальные депутаты в Академическом районе проголосовали за начало процесса возможного переименования улицы в честь оппозиционного политика Алексея Навального. Это им предложили местные жители. Есть два проезда без названия, но инициатива едва ли пройдет, ведь из-за того, что оппозиционер все ещё жив, нужно одобрение мэра или президента.

«Несколько жителей Академического района предлагают, воспользовавшись тем, что у нас есть два проезда без названия, предложить назвать одну из улиц улицей Алексея Навального», — приводит Znak.com слова мундепа Елены Гильц (КПРФ). Она объяснила, что для того, чтобы назвать улицу в честь живого человека, нужно представление главы государства или мэра Москвы.

Шесть из восьми депутатов идею начать рассмотрение поддержали. В муниципалитете образована рабочая группа, которая изучит этот вопрос и направит соответствующие запросы в мэрию и администрацию президента.

Напомним, что Навальный выжил после отравления, предположительно, химическим оружием (нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок») в Томске. Он считает, что приказ на его ликвидацию отдал лично Владимир Путин, а журналистское расследование показало, что исполнителями были сотрудники тайного отделения НИИ-2 ФСБ РФ. Это подтвердил один из предполагаемых убийц Константин Кудрявцев. Накануне стало известно, что они могут быть причастны к отравлениям ещё трех политических активистов.

Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина». Туда его направил Томский городской суд. Сегодня должна быть рассмотрена апелляция на это решение.