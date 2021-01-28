Кошку, собаку и корм для них не смогут изымать в счет долгов

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять закон о запрете изъятия домашних животных у должников, пишет «Парламентская газета».

Инициаторами законопроекта стали депутаты Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.

Действующее законодательство уже запрещает изымать у граждан сельскохозяйственных животных, а также пчел. Запрещено отбирать у должников и корма для скота. Теперь предлагается расширить действия закона и на домашних животных.

В поправках также используется аргумент из нового закона об ответственном обращении с животными, где констатируется, что питомец не может считаться «вещью».

Бурматов назвал шантажом попытки изымать у должников домашних животных. Часто люди переживают это расставание как утрату родственника.