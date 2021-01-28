К осени объем закупок вакцин от COVID-19 властями США может вырасти на 50%

Власти США планируют увеличить объем поставок в страну вакцин против COVID-19 на 16% в течение ближайших трех недель.

Как пишет интернет-газета «Век» со ссылкой на The Wall Street Journal, с таким заявлением выступила администрация нового президента страны Джо Байдена.

Сообщается, что американское правительство поставило целью вакцинацию большей части населения США, а именно около 300 млн человек, к концу лета. По словам представителей администрации, речь идет о закупке дополнительных 100 млн доз каждой из вакцин от Pfizer и Moderna. Таким образом, общий заказ на вакцины в США увеличится на 50% – с 400 млн до 600 млн.