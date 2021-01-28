Дочь Ирины Славиной вызвали на допрос в полицию

В Нижнем Новгороде полицейские пришли к журналистке Маргарите Мурахтаевой, дочери редактора издания Koza.Press Ирины Славиной, которая в прошлом году покончила с собой у здания МВД.

Мурахтаева отмечает, что ее дома не было. Сейчас она находится в Петербурге. Полицейские передали отцу журналистки повестку на допрос.

Разбирательство ведется в связи с протестами 23 января, пишет «Новая газета». В рапорте старшего инспектора указывается, что в действиях Мурахтаевой имеются признаки состава административного правонарушения по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга.

Журналистка заявила, что придет в полицию по возвращении в Нижний Новгород.

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